Osmaniye'de çöken istinat duvarının altında ölü bulunan çocuk toprağa verildi - Son Dakika

Osmaniye'de çöken istinat duvarının altında ölü bulunan çocuk toprağa verildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin istinat duvarının altında ölü bulunan 10 yaşındaki Yusuf Efe Bekar, son yolculuğuna uğurlandı.

Osmaniye'de çöken istinat duvarının altında ölü bulunan çocuk toprağa verildi, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin istinat duvarının altında ölü bulunan 10 yaşındaki Yusuf Efe Bekar, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde kullanılmayan evin bahçesindeki çöken istinat duvarının altında ölü bulunan Bekar'ın cenazesi, yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumundan alındı.

Babaevine götürülen çocuğun cenazesi daha sonra Tapu Tepesi Mezarlığı'na getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Bekar'ın cenazesi, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

Kadirli ilçesinde evinden dün öğleden sonra oyun oynamak için çıkan Yusuf Efe Bekar, akşam gelmeyince ailesi durumu polise bildirmiş, ekiplerin ve mahalle sakinlerinin çocuğu bulmak için çevrede yaptığı aramada Bekar, evlerinin birkaç sokak uzağındaki kullanılmayan bir evin yıkılmış istinat duvarının altında ölü bulunmuştu.

Osmaniye, Kadirli, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 04:57

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de çöken istinat duvarının altında ölü bulunan çocuk toprağa verildi - Son Dakika
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