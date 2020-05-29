Osmaniye'de cuma namazı öncesi şükür kurbanı kesildi - Son Dakika

Osmaniye'de, Kadirli Müftülüğünce cuma namazı öncesi şükür kurbanı kesildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilen Yeni Camide, bugün kılınacak cuma namazı öncesi koç kurban edildi.
Kadirli İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu'nun okuduğu duanın ardından kesilen ilçede ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Gündoğdu, yaptığı konuşmada camilerde cemaatle yeniden buluşmuş olmanın şükrünü eda ettiklerini belirtti.
Kurban kesimine Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, bazı siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.