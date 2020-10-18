Osmaniye'de dağcılar Karasu Şelalesine Türk ve Azerbaycan bayrağı astı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir grup dağcı, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla Karasu Şelalesine Türk ve Azerbaycan bayrağı astı.

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK), Düziçi Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma ekibi, Dumanlı Yaylasında doğa kampı düzenledi.

Kampın ardından Karasu Şelalesine giden dağcılar, 20 metre uzunluğundaki şelaleye Türk ve Azerbaycan bayrağı astılar.

Dağcılar, burada daha sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

ODAK Başkanı Muhammet Doğan, yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın her zaman yanında olduklarını göstermek için etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Doğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yapmış olduğu saldırıları kınadı.