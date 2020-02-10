Osmaniye'de dağcılardan deprem ve çığda hayatını kaybedenler anısına zirve tırmanışı - Son Dakika
Son Dakika Spor Osmaniye'de dağcılardan deprem ve çığda hayatını kaybedenler anısına zirve tırmanışı - Son Dakika Spor

Osmaniye'de dağcılardan deprem ve çığda hayatını kaybedenler anısına zirve tırmanışı

6 saat önce

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ODAK üyelerinin yürüyüşü

Dowm sendromlu 14 yaşındaki Oğulcan Ceren ile röportaj

Anne Özlem Ceren ile röportaj

İstiklal marşı okunması Osmaniye'de dağcılardan deprem ve çığda hayatını kaybedenler anısına zirve tırmanışı

OSMANİYE - Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (ODAK) üyeleri, Elazığ depremi ve Van'daki çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin anısına Zorkun Yaylasına zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Kulüp binasında bir araya gelen 40 kişilik grup, buradan araçlarla Olukbaşı Yaylasına gitti.

Yaylada hazırlıklarını tamamlayan ODAK üyeleri, karla kaplı doğa güzellikleri arasında 13 kilometrelik yürüyüşün ardından Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi mevkisine ulaştı.

Dağcılar burada Elazığ depremi ve Van'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okudu.

Zirve etkinliğine annesi Özlem Ceren ile katılan down sendromlu 14 yaşındaki Oğulcan Ceren, parkuru başarıyla tamamladı.

ODAK Yöneticisi Yücel Erdoğan, deprem ve çığ felaketinde hayatını kaybedenler anısına Zorkun Yaylasına zirve tırmanışı düzenlendiğini belirtti.

Erdoğan, bir daha böyle felaketler yaşanmaması temennisinde bulundu.

Osmaniye'de dağcılardan deprem ve çığda hayatını kaybedenler anısına zirve tırmanışı

Osmaniye, Deprem, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:08 Kaynak: AA
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