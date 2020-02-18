Osmaniye'de DEAŞ'ın sözde emiri ile 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de DEAŞ'ın sözde emiri ile 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de DEAŞ'ın sözde emiri ile 2 şüpheli yakalandı

10 dakika önce

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de sözde emiri ve kamp sorumlusu olduğu iddia edilen zanlı ile örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ileri sürülen iki şüpheli yakalandı.

Osmaniye'de DEAŞ'ın sözde emiri ile 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de sözde emiri ve kamp sorumlusu olduğu iddia edilen zanlı ile örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ileri sürülen iki şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütün Suriye'deki faaliyetlerinde sözde emir olarak bulunan ve bölgedeki kamplardan birinin sorumlusu olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu İ.E'nin İstanbul'dan Osmaniye'ye geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İ.E'yi gözaltına alan ekipler, ayrıca örgütün Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldıkları iddiasıyla Suriye uyruklu R.Y. ve O.Y'yi de yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen çok sayıda dijital dokümana el kondu.

Osmaniye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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