Osmaniye'de DEAŞ'lı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de DEAŞ'lı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de DEAŞ'lı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

6 saat önce

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de DEAŞ'lı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı, System.String[]

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı ileri sürülen Suriye uyruklu M.A'nın kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

M.A'nın evinde yapılan aramada sabit disk ile bellek kartı ele geçirildi.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Osmaniye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:38 Kaynak: AA
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