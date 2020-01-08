Osmaniye'de DEAŞ'lı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı ileri sürülen Suriye uyruklu M.A'nın kentte olduğu bilgisine ulaştı.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
M.A'nın evinde yapılan aramada sabit disk ile bellek kartı ele geçirildi.
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.