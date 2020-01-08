Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

OSMANİYE'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu M.A. (28) yakalandı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

OSMANİYE'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu M.A. (28)  yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerinin, çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren kişilerin tespiti ve engellenmesine yönelik, istihbarat birimleriyle yaptığı ortak çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, DEAŞ'a üye olma suçları kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu bilgisine ulaşılan M.A., kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada ise 1 cep telefonu, 1 hard disk ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.Şüpheli sorguya alındı.


Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:21 Kaynak: DHA
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