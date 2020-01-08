Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'e üye olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'e üye olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme ile üye olma suçları kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan M.A. adlı yabancı uyruklu şüpheli, Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube ekiplerince yapılan ortak operasyonda gözaltına alındı.


Operasyonda 1 adet cep telefonu, 1 adet Hard disk, 1 adet hafıza kartı ele geçirildi. - OSMANİYE

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:39 Kaynak: İHA
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