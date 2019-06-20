Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de DEAŞ operasyonu
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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

1 saat önce

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu Usama M'nin ülkeye kaçak yollarla giriş yaparak Osmaniye'ye geldiğini belirledi.
Polis, şüpheliyi kent merkezinde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Usama M, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:04 Kaynak: AA
Osmaniye, Güncel
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