Osmaniye'de DEAŞ operasyonu
1 saat önce
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:04 Kaynak: AA
'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye
'de faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu Usama M'nin ülkeye kaçak yollarla giriş yaparak Osmaniye'ye geldiğini belirledi. Polis
, şüpheliyi kent merkezinde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Usama M, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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