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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

1 saat önce

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu, System.String[]

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda, Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Bilal M, Bessam S, ile Mahmut Ş, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Visam M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:16 Kaynak: AA
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