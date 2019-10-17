Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda, Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Bilal M, Bessam S, ile Mahmut Ş, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Visam M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.