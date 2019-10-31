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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

6 saat önce

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu, System.String[]

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ'ın Suriye'nin bir bölgesindeki mali işlerini yürüttüğü ileri sürülen Suriye uyruklu M.E. gözaltına alındı.

M.E, alınan sağlık raporunun ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:30 Kaynak: AA
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