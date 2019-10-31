Osmaniye'de DEAŞ operasyonu
6 saat önce
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:30 Kaynak: AA
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ'ın Suriye'nin bir bölgesindeki mali işlerini yürüttüğü ileri sürülen Suriye uyruklu M.E. gözaltına alındı.
M.E, alınan sağlık raporunun ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
İzmir'de cinsel içerikli sahte takviye ürünler toplandı TSK'nın elindeki 18 Esed askeri Ruslara teslim edilecek Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi ve El Muhacir'in öldüğünü doğruladı EGM açıkladı: 612 araç trafikten men edildi