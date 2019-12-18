Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 13 gözaltı

7 saat önce

OSMANİYE'de polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda, yılbaşı öncesi ve yılbaşı günü eylem yapabilecekleri öne sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

OSMANİYE'de polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda, yılbaşı öncesi ve yılbaşı günü eylem yapabilecekleri öne sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik yaptığı ortak çalışmalarda, yılbaşı öncesi ve yılbaşı günü eylem planlamalarının olabileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 13 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, ele geçirilen dijital materyallere ise incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin 2'sinin Irak, diğerlerinin ise Suriye vatandaşı olduğu bildirildi. Suriyeli şüphelilerden birinin örgütte 'emir' olarak, bir diğerinin ise 'kadı' olarak faliyet gösterdiği kaydedildi.


Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:37 Kaynak: DHA
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