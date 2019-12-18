Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

6 saat önce

Osmaniye'de düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yılbaşı öncesi veya yılbaşında örgüt adına eylem yapabilecekleri değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

Osmaniye'de düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yılbaşı öncesi veya yılbaşında örgüt adına eylem yapabilecekleri değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'a üye olduğu ve yılbaşı öncesi ya da yılbaşında eylem yapabileceği iddia edilen şüphelilerin kaldığı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda 2'si Irak diğerleri Suriye vatandaşı 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin örgütün sözde kadısı olduğu öğrenildi.


Evlerde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.


Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - OSMANİYE

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:47 Kaynak: İHA
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