Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'de düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yılbaşı öncesi veya yılbaşında örgüt adına eylem yapabilecekleri değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'a üye olduğu ve yılbaşı öncesi ya da yılbaşında eylem yapabileceği iddia edilen şüphelilerin kaldığı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 2'si Irak diğerleri Suriye vatandaşı 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin örgütün sözde kadısı olduğu öğrenildi.



Evlerde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.



Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - OSMANİYE