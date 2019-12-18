Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu 13 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu 13 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu 13 gözaltı

6 saat önce

Osmaniye'de polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda, yılbaşı öncesi ve yılbaşı günü eylem yapabilecekleri öne sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu 13 gözaltı, System.String[]

Osmaniye'de polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda, yılbaşı öncesi ve yılbaşı günü eylem yapabilecekleri öne sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik yaptığı ortak çalışmalarda, yılbaşı öncesi ve yılbaşı günü eylem planlamalarının olabileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 13 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, ele geçirilen dijital materyallere ise incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin 2'sinin Irak, diğerlerinin ise Suriye vatandaşı olduğu bildirildi. Suriyeli şüphelilerden birinin örgütte 'emir' olarak, bir diğerinin ise 'kadı' olarak faliyet gösterdiği kaydedildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Osmaniye'de polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda, yılbaşı öncesi ve yılbaşı günü eylem yapabilecekleri öne sürülen 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, sorguları için tekrar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:05 Kaynak: DHA
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