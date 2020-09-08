Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca DEAŞ Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve ülke içinde meydana gelebilecek bombalı sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren kişilerin tespitine ve engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye'de bulunduğu süre içinde DEAŞ Terör Örgütü içerisinde 'Bomba Uzmanı' olarak 'Emir' düzeyinde faaliyet göstermiş Suriye uyruklu M.S. ile yine örgüt içinde iletişimden sorumlu 'Komutan Yardımcısı' olarak faaliyette bulunmuş Suriye Uyruklu H.A. yakalanarak gözaltına alındı.