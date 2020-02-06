Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3 Suriyeli gözaltına alındı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3 Suriyeli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar sonunda,

Suriye'de örgüt içinde 'emir' ve 'savaşçı' olarak görev alan Suriye uyruklu 3 şüpheli teslim edildi. Jandarma, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaparak İ.M., M.E. ve J.A. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edildiği bildirilerek, şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edildikleri kaydedildi.


Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:19 Kaynak: DHA
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