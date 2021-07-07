Son dakika haberleri | OSMANİYE'DE DEAŞ OPERASYONU 3 GÖZALTI

Son dakika haberi: OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgütün silahlı faaliyetlerine katıldıkları belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgütün silahlı faaliyetlerine katıldıkları belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, ülkelerinde bulundukları süre içerisinde DEAŞ adına silahlı faaliyetlere katıldığı belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Son Dakika

İYİ Parti'nin gündeminde espor sektörü var! Meral Akşener, ''Bir klişe son bulacak'' deyip Türk sporculara destek oldu

3 ilimiz sele teslim oldu! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi ise kayıp

Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik

Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu

Fitness hocası Pamela'nın cesur pozları sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı

Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti

Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım

Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti