Son dakika haberleri: Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberi... - Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı Osmaniye'de, DEAŞ silahlı terör örgütünde savaşçı olarak faaliyet göstermiş kişilere yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında Suriyeli uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

- Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı OSMANİYE - Osmaniye'de, DEAŞ silahlı terör örgütünde savaşçı olarak faaliyet göstermiş kişilere yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında Suriyeli uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve Kurban Bayramı öncesi öncesinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütünde savaşçı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütünde savaşçı olarak faaliyet göstermiş Suriyeli uyruklu 3 şahıs gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Son Dakika

İYİ Parti'nin gündeminde espor sektörü var! Meral Akşener, ''Bir klişe son bulacak'' deyip Türk sporculara destek oldu

3 ilimiz sele teslim oldu! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi ise kayıp

Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik

Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu

Fitness hocası Pamela'nın cesur pozları sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı

Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti

Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım

Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti