Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

17.06.2022 09:28
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye'de, Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu anlaşılan kişilere yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de, Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu anlaşılan kişilere yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu düşünülen kişilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde Suriye'de bulundukları süre içerisinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde savaşçı düzeyinde faaliyet gösteren şahısların belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.S., H.M. ve H.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şahısların jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Amanoslar'da PKK sığınağı imha edildi Amanoslar'da PKK sığınağı imha edildi PKK'nın sığınağında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi PKK'nın sığınağında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Kaynak: İHA

Osmaniye, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:25 Tekirdağ'da üç üniversiteli gencin içinde bulunduğu otomobil dereye uçtu! Araçtaki 3 kişi yüzerek karaya çıktı
09:06 NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler
09:03 Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı
09:01 Türkiye düzensiz göçü devreye soktuğu 4 maddelik stratejisiyle bitirecek! İşte o maddeler...
08:49 Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler geldi! Sonbahar aylarında vizyona girecek
08:43 ABD'den Türkiye-Yunanistan gerilimine dair açıklama: Müttefiklerimizin gerilimi daha da artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:37 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
00:16 Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 09:46:44. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement