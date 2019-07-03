Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

23 dakika önce

OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]
OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren şahısların tespiti ve engellenmesine yönelik, istihbarat birimleriyle ortak çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ içerisinde olduklarına ve il merkezde ikamet ettikleri tespit edilen Suriye uyruklu Y.A., B.E., M.M., İ.H. ve H. A., sabahın erken saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların Osmaniye TEM Şube Müdürlüğü'nde sorgularının sürdüğü öğrenildi.
 


- Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:20 Kaynak: DHA
Osmaniye, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Onur Yürüyüşü'nü değerlendirdi: Algı operasyonu Diyarbakır'da dev operasyon! 5 milyon 430 bin kök Hint keneviri ele geçirildi 10 bin dolara böbrek! Ameliyat masasında yakalandılar Son dakika! Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş zamanlı patlama: 2 ölü, 28 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 14:44:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]