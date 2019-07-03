Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
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OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:20 Kaynak: DHA
OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye
uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
(TEM) ekiplerince, çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren şahısların tespiti ve engellenmesine yönelik, istihbarat birimleriyle ortak çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ içerisinde olduklarına ve il merkezde ikamet ettikleri tespit edilen Suriye uyruklu Y.A., B.E., M.M., İ.H. ve H. A., sabahın erken saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların Osmaniye
TEM Şube Müdürlüğü'nde sorgularının sürdüğü öğrenildi.
- Osmaniye
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