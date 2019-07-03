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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

13 dakika önce

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'de yürüttüğü faaliyetlerle bağlantılı olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda Suriye uyruklu Y.A, B.E, M.M, İ.H. ve H.A. gözaltına alındı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:27 Kaynak: AA
Osmaniye, Güncel
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