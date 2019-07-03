Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
13 dakika önce
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:27 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'de yürüttüğü faaliyetlerle bağlantılı olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda Suriye uyruklu Y.A, B.E, M.M, İ.H. ve H.A. gözaltına alındı.
Zanlılar, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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