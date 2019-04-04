Osmaniye'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı
15 dakika önce
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; M.M., A.A., M.H.A., İ.K., A.E. ve M.E. adlı kişilerin Suriye'deki DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:11 Kaynak: İHA
Fenerbahçe Kulübü'nden Taraftarı Dolandırmaya Çalışan Şahıs Hakkında Açıklama
Camiyi Kana Bulayan Yeni Zelanda Katliamcısı 50 Ayrı Cinayetten Yargılanacak
Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak
Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde