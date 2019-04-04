Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

Osmaniye'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

15 dakika önce

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; M.M., A.A., M.H.A., İ.K., A.E. ve M.E. adlı kişilerin Suriye'deki DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:11 Kaynak: İHA

Osmaniye, Güncel
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