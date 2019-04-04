Osmaniye'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı
6 dakika önce
OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ üyesi iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ üyesi iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyet gösterdikleri tespit edilen kişilerin il merkezinde bulundukları belirlendi. Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen polis, M.M., A.A., M.H.A., İ.K., A.E. ve M.E.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
- Osmaniye
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:17 Kaynak: DHA
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