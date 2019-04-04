Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

Osmaniye'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

6 dakika önce

OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ üyesi iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ üyesi iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyet gösterdikleri tespit edilen kişilerin il merkezinde bulundukları belirlendi. Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen polis, M.M., A.A., M.H.A., İ.K., A.E. ve M.E.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

- Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:17 Kaynak: DHA

Osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camiyi Kana Bulayan Yeni Zelanda Katliamcısı 50 Ayrı Cinayetten Yargılanacak Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde Son Dakika! Askeri Kaynaklardan Yeni Açıklama: İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti Rahatsızlık Yarattı Tarihe Geçecek Uçuş İçin Sadece 19 Kişilik Bilet Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 16:23:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]