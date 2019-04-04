Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

Osmaniye'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

1 saat önce

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltıOSMANİYE - Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alına alındı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

OSMANİYE - Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, M.M, A.A, M.H.A, İ.K, A.E. ve M.E. kişilerin Suriye'deki DEAŞ ve örgüt içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:31 Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa
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