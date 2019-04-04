Osmaniye'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltıOSMANİYE - Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alına alındı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı



OSMANİYE - Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, M.M, A.A, M.H.A, İ.K, A.E. ve M.E. kişilerin Suriye'deki DEAŞ ve örgüt içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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