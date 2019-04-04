Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

Osmaniye'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

1 saat önce

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'de yürüttüğü silahlı faaliyetlere katıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu şüpheliler M.M, A.A, M.H.A, İ.K, A.E. ve E.E. gözaltına alındı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:35 Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak Son dakika... Denizli Acıpayam'da 4.3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 18:24:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]