Osmaniye'de Deaş Operasyonu 6 Gözaltı
1 saat önce
Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu 6 gözaltıOsmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 6 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.
Osmaniye
'de DEAŞ Operasyonu 6 gözaltı
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 6 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında; Suriye
'de terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyet gösterdikleri tespit edilen kişilerin il merkezinde bulundukları belirlendi. Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen polis, M.M., A.A., M.H.A., İ.K., A.E. ve M. E.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 kişi, adli makamlara sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:33 Kaynak: DHA
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