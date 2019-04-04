Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Deaş Operasyonu 6 Gözaltı

Osmaniye'de Deaş Operasyonu 6 Gözaltı

1 saat önce

Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu 6 gözaltıOsmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 6 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Osmaniye'de Deaş Operasyonu 6 Gözaltı, System.String[]
Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu 6 gözaltı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 6 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında; Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyet gösterdikleri tespit edilen kişilerin il merkezinde bulundukları belirlendi. Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen polis, M.M., A.A., M.H.A., İ.K., A.E. ve M. E.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 kişi, adli makamlara sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:33 Kaynak: DHA

Osmaniye, Güncel
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