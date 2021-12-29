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OSMANİYE'DE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI - Son Dakika

OSMANİYE'DE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

29.12.2021 10:13

OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Suriye'de örgüt saflarında silahlı eylemlere katıldığı belirtildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen bu ülke vatandaşı H.K., E.C., M.S., H.M., M.K.ve A.H.?yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, Suriye'de bulundukları sürede örgüt saflarında silahlı faaliyetlere katıldığı ifade edildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

OSMANİYE'DE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI
OSMANİYE'DE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI
OSMANİYE'DE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

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Osmaniye, Suriye, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSMANİYE'DE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OSMANİYE'DE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI - Son Dakika
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