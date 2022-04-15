Osmaniye'de DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye'de DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama

15.04.2022 17:59
Osmaniye'de DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama

OSMANİYE'de DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde emir ve infazcı düzeyinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 kişi yakalanıp, tutuklandı.

OSMANİYE'de DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde emir ve infazcı düzeyinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 kişi yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin koordineli yürüttüğü çalışmalarda terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen, infazcı ve emir oldukları değerlendirilen Suriye uyruklu şüpheliler M.E., A.E., A.A.M., A.H., R.M. ve A.H.'nın kente kaçak yollarla gelip, kamufle hayat sürdüğü saptandı.

12 Nisan'da Osmaniye merkezli Mersin ve Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital malzemelere el konuldu.

Şüpheliler, getirildiği Osmaniye emniyetindeki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Osmaniye'de DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama
Osmaniye'de DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama
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Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama - Son Dakika


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