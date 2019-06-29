Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 11 tutuklama
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Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 11 tutuklama

45 dakika önce

OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 11 tutuklama, System.String[]
OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kaldıkları adresleri tespit edilen 11 şahıs, düzenlenen 2 ayrı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından adli makamlara sevk edilen Suriye uyruklu C.İ, İ.E, L.E, U.I, M.I, E.T, M.A, A.H, I.I, E.N. ve V.A tutuklandı.
 


- Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:15 Kaynak: DHA
Osmaniye, Güncel
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