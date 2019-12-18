Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

Osmaniye'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda yılbaşı öncesi veya yılbaşında örgüt adına eylem yapabilecekleri iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Osmaniye'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda yılbaşı öncesi veya yılbaşında örgüt adına eylem yapabilecekleri iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu ve yılbaşı öncesi ya da yılbaşında eylem yapabileceği iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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