Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Osmaniye'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda yılbaşı öncesi veya yılbaşında örgüt adına eylem yapabilecekleri değerlendirilen, aralarında infaz talimatları veren teröristin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Osmaniye'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda yılbaşı öncesi veya yılbaşında örgüt adına eylem yapabilecekleri değerlendirilen, aralarında infaz talimatları veren teröristin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu ve yılbaşı öncesi ya da yılbaşında eylem yapabileceği iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, eylem ve infaz talimatları veren Irak uyruklu Ahmad Joumaa Al Hadid ve örgüt içerisinde sözde "kadı" olarak görev yapan Suriyeli Hussein Nasrallah ile çukur kazan, barikat kuran ve silahlı faaliyet gösterenlerin de aralarında olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:14 Kaynak: AA
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