Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ'ın Suriye'deki faaliyetlerine katıldığı iddia edilen Suriye uyruklu A.A, M.E, A.E. ve M.E.E, yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:40 Kaynak: AA
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