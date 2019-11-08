Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:40 Kaynak: AA
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ'ın Suriye'deki faaliyetlerine katıldığı iddia edilen Suriye uyruklu A.A, M.E, A.E. ve M.E.E, yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
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