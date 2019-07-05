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Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

1 saat önce

OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama, System.String[]
OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren şahısların tespiti ve engellenmesine yönelik istihbarat birimleriyle yapılan ortak çalışma kapsamında Suriye'de bulundukları süre içerisinde DEAŞ terör örgütü içerisinde oldukları ve il merkezinde yaşadıkları saptanan Suriye uyruklu Y.A., B.E., M.M., İ.H. ve H. A., düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüphelilerden 4'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:40 Kaynak: DHA
osmaniye, Güncel
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