Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

6 saat önce

OSMANİYE'de, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi ve 31 Aralık'ta eylem yapabilecekleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü, mahkemece tutuklandı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama, System.String[]

OSMANİYE'de, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi ve 31 Aralık'ta eylem yapabilecekleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü, mahkemece tutuklandı. 2 Iraklı ve 7 Suriyeli hakkında ise sınır dışı kararı verildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesi için ortak çalışma yaptı. Ekipler, yılbaşı öncesi ve 31 Aralık'ta eylem gerçekleştirilebileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Kent merkezinde önceden belirlenen adreslere, 18 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Baskınlarda 2'si Irak, 11'i Suriye uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Suriyelilerden birinin, örgütte sözde 'emir', birinin de sözde 'kadı' olarak faaliyet gösterdiği kaydedildi. Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden H.N., A.J.A.H., M.T. ve A.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 Iraklı ve 7 Suriyeli hakkında ise sınır dışı kararı verildi.


Osmaniye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:08 Kaynak: DHA
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