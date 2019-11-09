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Osmaniye'de deaş operasyonunda 7 tutuklama

7 saat önce

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 7 tutuklamaOsmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 7 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 7 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, aralarında örgütün sözde emiri G.M.'nin de bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Örgüte eleman kazandıran ve eğitim verdikleri iddia edilen şüpheliler G.M., H.İ., C.İ., G.E.M., M.E. ve A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bir şüphelinin ise jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera İbrahim EMÜL OSMANİYE, (DHA)-

Osmaniye'de deaş operasyonunda 7 tutuklama

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:13 Kaynak: DHA
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