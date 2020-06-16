Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Operasyonda, örgütün Suriye 'deki silahlı eylemlerine sözde "savaşçı" olarak katıldığı iddia edilen Suriye uyruklu Y.B. ve S.B. yakalandı.

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