Osmaniye'de define aramak için 200 yıllık tarihi mezarı kazdılar - Son Dakika

Osmaniye'de define aramak için 200 yıllık tarihi mezarı kazdılar

17.02.2021 10:01
Osmaniye'de define aramak için 200 yıllık tarihi mezarı kazdılar, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi mezar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kazıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi mezar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kazıldı. Mahalle sakinleri 'Burada altın var' diye konuşmalardan esinlenerek definecilerin altın bulma umuduyla mezarı kazdığını iddia etti.

Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan tarihi mezarlıkta bir mezarın kazıldığını fark eden mahalle sakinleri durumu mahalle muhtarına haber verdi. Mezarlığa gelen mahalle muhtarı Ömer Pehlivanoğlu yaptıkları incelemelerin ardından yaklaşık 200 yıllık olduğu düşünülen mezarın 1 metre kadar kazıldığını gördü. Mezarın gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kazıldığı tahmin ediliyor. Mahalle sakinlerinin 'Burada altın var' diye kendi aralarında konuşmasından esinlenerek defineciler tarafından altın bulma umuduyla mezarın kazıldığı iddia edilirken muhtar Pehlivanoğlu, mezarın kim ya da kimler tarafından kazıldığının bulunmasını istedi.

Mezarların kimlere ait olduklarını bilmediklerini ifade eden mahalle muhtarı Ömer Pehlivan, "Mahalle sakinleri haber verdi. Bende eşilen mezarın yanına geldim. Burası tarihi bir mezardır. Kim ya da kimler tarafından eşildiğini bilmiyoruz. Buradaki mezarların kimlere ait olduğunu bilmiyoruz. Çoğu belirsiz mezar bunların. İsim falan yok taşla yapılmış mezar bunlar, biz yetkililerden buranın düzenlenmesi için yardım talep etmiştik. Zeytin ağacı falan dikildi, düzenlendi. Ondan sonra mezarlık olduğu biraz belli olamaya başladı. Mahalle sakinleri kendi aralarında konuşur, burada altın var diye. Bundan dolayı cahiller gelip kazmışlar" diye konuştu. - OSMANİYE

Osmaniye'de define aramak için 200 yıllık tarihi mezarı kazdılar
Osmaniye'de define aramak için 200 yıllık tarihi mezarı kazdılar
Osmaniye'de define aramak için 200 yıllık tarihi mezarı kazdılar
Osmaniye'de define aramak için 200 yıllık tarihi mezarı kazdılar

Osmaniye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Osmaniye'de define aramak için 200 yıllık tarihi mezarı kazdılar - Son Dakika


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