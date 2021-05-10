Osmaniye'de denetimlerde yakalanan 18 kişiden 5'i tutuklandı - Son Dakika

Ekipler ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 155 kişiye toplam 147 bin 492 lira ceza uyguladı.

Uygulamada ayrıca 556 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 1 tabanca ve 3 tabanca mermisi ele geçirildi.

Kadirli ilçesinde düzenlenen asayiş ve narkotik denetimlerinde yakalanan 18 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı taslak teklifini hazırladı: Üç kez faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatları iptal edilecek