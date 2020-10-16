Osmaniye'de Denetimli Serbestlik Hizmetleri Sürekli Eğitim Merkezi Projesi imzalandı - Son Dakika

Osmaniye'de Denetimli Serbestlik Hizmetleri Sürekli Eğitim Merkezi Projesi imzalandı

16.10.2020 17:11
Osmaniye'de Denetimli Serbestlik Hizmetleri Sürekli Eğitim Merkezi Projesi imzalandı, System.String[]

Osmaniye'de denetimli serbestlikten yararlanan bireylerin topluma kazandırılması için hazırlanan "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Sürekli Eğitim Merkezi Projesi" nin imzaları atıldı.

Osmaniye'de denetimli serbestlikten yararlanan bireylerin topluma kazandırılması için hazırlanan "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Sürekli Eğitim Merkezi Projesi" nin imzaları atıldı.

Valilik makamında düzenlenen imza töreninde konuyan Vali Erdinç Yılmaz, proje sayesinde, denetimli serbestlikten yaralananlara mesleki eğitim verilerek, ekonomik hayata entegrasyonlarının sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Yıldız da, ajans tarafından finanse edilen hibe projesinin 22 ay süresince devam edeceğini kaydetti.

Projenin çok ortaklı bir proje olduğunun altını çizen Yıldız, "Proje yürütücülüğünü Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yaparken proje ortakları ise Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu Osmaniye Şubesi ile Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneğidir. Proje kapsamında, herhangi bir suç işlemek suretiyle yasayla ihtilafa düşmüş bireylere mesleki eğitim verilerek, bu bireylerin ekonomik hayata entegrasyonları sağlanacaktır. Yine bu merkezde oluşturulacak kültür sanat atölyelerinde işitsel sanatlar, görsel sanatlar, hobi tasarım ve çini seramik tasarım eğitimleri verilecektir" şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra proje sözleşmesini Vali Erdinç Yılmaz ile Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne imzaladı.

Denetimli Serbestlik, Doğu Akdeniz, Osmaniye, Valilik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Denetimli Serbestlik Hizmetleri Sürekli Eğitim Merkezi Projesi imzalandı - Son Dakika

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