OSMANİYE'DE DEPREM ANI VE TAHLİYE TATBİKATI - Son Dakika

OSMANİYE İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Dervişpaşa Anadolu Lisesi'nde 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı.

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü gereği, saat 11.30'da ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikat, Osmaniye'de 464 okulda, 8 bin 442 öğretmen ve 135 bin 645 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program öncesinde öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi. Senaryo gereği, sarsıntı başlama anından itibaren sirenler çalınarak, sınıflarda öğrenciler çök kapan tutun pozisyonunu aldı. Sarsıntının geçtiği anlamını taşıyan ikinci sirenin duyulması ile birlikte, güvenli tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrenciler, baş kısımlarını elleri ya da kitapları ile koruyarak, okuldan çıkarak güvenli alana geçti. Sınıf öğretmenleri tarafından alınan yoklamada, 3 öğrencinin dışarıya çıkamadığı öğrenilmesi üzerine kurtarma ekiplerine haber verildi. Yaralanan öğrenciler, elle, sandalye ve sedye ile güvenli tahliyesi gerçekleştirildi. Öğrenci ve öğretmenlere afet sonrası çadır kurulumu ve yangın tüpü ile alevlere müdahale uygulamalı olarak anlatıldı. Programın son bölümünde ise AFAD Müdürlüğü'ne ait kurtarma aracındaki malzemelerin tanıtımı ve broşür dağıtımı yapıldı.