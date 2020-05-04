Osmaniye'de deprem fırtınası - Son Dakika

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde son bir günde 20, son 1 ayda ise 150'ye yakın deprem oldu. Sumbas ilçesi Gafarlı Köyü merkezli son 1 ayda en büyüğü 4.1 büyüklüğünde olan 150'ye yakın deprem halkta korku ve paniğe neden oldu.



Sumbas ilçesi merkezli 3 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinden sabaha kadar en büyüğü 2.8 büyüklüğünde olan 20'ye yakın deprem kaydedildi. Yaşanan doğa olayının deprem fırtınası olabileceğini belirten Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ise depremlerin halkta korku ve panik oluşturduğunu ancak şu ana kadar herhangi bir mal ve can kaybı yaşanmadığını söyledi.



Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, "İlçemizde son 1 ayda 150'ye yakın deprem oldu. En büyüğü 4.1 büyüklüğünde. Deprem dolayısıyla halkımızın üzerinde bir tedirginlik var. Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu konuda bir araştırma yapılmasını istiyoruz. Çevre köylerimizde ve Sumbas merkezde kaydedilmiş herhangi bir zarar ziyanımız bulunmamaktadır" dedi.



Depremin merkez üssü ilçeye bağlı Gafarlı Köyü Muhtarı Arif Çoban ise meydana gelen depremlerin köyde bulunan Mehmetli Baraj gölünden kaynaklı olabileceğini belirterek, depremlerin birinde barajın bir bölümünde suyun 2-3 metre yukarı doğru kalktığının görüldüğünü söyledi. Çoban, "Gafarlı köyünde 150'ye yakın deprem oldu. Hafif hissediyoruz. Ancak herkes bizi arıyor. Bir zarar ziyan olup olmadığını soruyorlar. Halk alıştı sanırım. Biz köylüler olarak çok fazla hissetmiyoruz, barajın aşağı tarafında kalan yerler daha çok hissediyor. Barajın yanından geçen bir köylü tanık olmuş, barajın suyu 2 metre fışkırarak havaya kalkmış, yani depremin gazı barajdan çıkıyor" şeklinde konuştu.



Son aylarda 150'ye yakın deprem olan Sumbas ilçesi Gafarlı Köyü sakinleri ise yaşanan bu doğa olayından dolayı tedirgin olduklarını belirtiyor. - OSMANİYE