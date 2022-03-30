Osmaniye'de deprem sonrası kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de deprem sonrası kurtarma tatbikatı yapıldı

30.03.2022 16:39
Osmaniye'de deprem sonrası kurtarma tatbikatı yapıldı

Osmaniye'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) düzenlenen deprem sonrası kurtarma tatbikatında ekipler, temsili olarak yıkılan bir evde mahsur kalanları kurtardı.

Osmaniye'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) düzenlenen deprem sonrası kurtarma tatbikatında ekipler, temsili olarak yıkılan bir evde mahsur kalanları kurtardı.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde gerçekleştirilen ve senaryo gereği merkez üssü Osmaniye olan 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir evin yıkıldığı ihbarının alınması üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Servis, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin içeride mahsur kalanların olduğunu tespit etmesinin ardından itfaiyenin de yardımıyla binada geçiş alanı açıldı.

İçerde ve evin damında mahsur kalanlar, Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerince çıkartılarak ambulansla hastanelere sevk edildi.

Tatbikat sonunda görevli personeli tebrik eden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye'nin aktif bir deprem bölgesinde olduğunu ve buna hazırlıklı olmak zorunda olduklarını belirtti.

Bu tür tatbikatların depreme hazırlık anlamında faydaç sağlayacağını dile getiren Yılmaz, "Ülkemizdeki tüm illerde deprem riski var. Bu nedenle depremlere karşı hazırlıklı olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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Osmaniye, Türkiye, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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