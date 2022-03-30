OSMANİYE'DE DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI - Son Dakika
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OSMANİYE'DE DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI

30.03.2022 18:21

OSMANİYE'de senaryo gereği, deprem sonrası yıkılan bir binanın enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma operasyonu gerçeğini aratmadı.

OSMANİYE'de senaryo gereği, deprem sonrası yıkılan bir binanın enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma operasyonu gerçeğini aratmadı.

Tatbikat kapsamında senaryo gereği, Osmaniye merkezde 30 Mart saat 09.30'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 2 katlı binanın yıkıldığı yönünde alınan ihbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sek edildi. Olay yerine gelen güvenlik birimleri, bölgeye şerit çekerken, binanın elektrik ve doğal bağlantısı görevlilerce kesildi. Bölgeye ulaşan AFAD ekibi, etraftakilere sessiz olmalarını isteyerek, enkaz içerisine doğru 'Sesimi duyan var mı' diye seslendi. Dinleme yapıldıktan sonra, enkaz altında kalan yaralıların çıkarılması için çalışma başlatıldı. Bu sırada deprem sonrası yıkılan enkaz yakınlarına jandarma ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi tarafından çadır kuruldu. Deprem sonrası binada başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Binanın duvarları kesme motorları yardımıyla kontrollü şekilde açılıp enkaz içerisine girildi. Yaralı 3 kişi, AFAD, belediye kurtarma ve UMKE ekiplerince bulundukları yerden alınarak konuldukları ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Yine enkaz altında yaşamını kaybeden bir vatandaş da AFAD ekiplerince hastane morguna götürüldü.Tatbikatı yerinde takip eden Vali Erdinç Yılmaz, tatbikata katılan ekipleri tebrik ederek, 'Bütün kurumlarımız bugün burada afet tatbikat planı yaptılar. Çok başarılı bir şekilde deprem tatbikatını gerçekleştirdiler. Allah gerçeğini yaşatmasın, uzak etsin ama biliyoruz ki deprem bölgesindeyiz, hazırlıklı olmalıyız. Bu tür tatbikatların depremlere hazırlık anlamında çok büyük faydalar sağlayacağını biliyoruz. Bu tür çalışmalarımızı sürdüreceğiz, bütün katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' dedi. (DHA)

OSMANİYE'DE DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI
OSMANİYE'DE DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI
OSMANİYE'DE DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSMANİYE'DE DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI - Son Dakika


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