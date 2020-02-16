Osmaniye'de dere yatağına düşen karaca, kurtarıldı - Son Dakika

Osmaniye'de dere yatağına düşen karaca, kurtarıldı

OSMANİYE'de dere yatağına düşen karaca, Doğa Koruma ve Mili Parklar Şubesi ekiplerince bulunduğu yerden uzun süren uğraşlar sonrası kurtarılırdı. Boynuzlarında kanama olan ve battaniyeye sarılan karaca, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu üzerinde ağaçlandırma çalışmalarına katılan Mustafa İpek, Dereobası Köyü Köprüsü ile Fakıuşağu Köprüsü arasında kalan Karaçay Dere Yatağı içerisinde bir karacanın olduğunu ve mahsur kalıp, çıkamadığını fark etti. Bunun üzerine polise ihbarda bulunulması sonrasında bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarına başlayan görevlilerden biri dere yatağına girerek, karacanın, çıkışın bulunduğu alana doğru yönlendirdi. Yaklaşık 500 metre suyun içerisinde ilerleyen Karaca, çıkış rampasından koşarak dere yatağından kurtuldu. Ekiplerin takibi sonucu erkek karaca, bir okulun bahçesinde yakalanarak korumaya alındı. Veteriner hekimler tarafından tedavisi yapılacak olan karacanın yeniden doğaya salınacağı bildirildi.

İhbarda bulunan Mustafa İpek, ağaçlandırma çalışması için bölgede bulunduğunu belirterek, Karaçay vadisi içerisinde Karaca'nın olduğunu gördük, muhtemelen yaralıydı. Sanırım yabani hayvanlardan kaçıp buraya sığınmış. Bizde yetkililere haber verdik, gelip kurtardılar sağ olsunlar dedi.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA BIRAKILACAK

Ekiplerle birlikte kurtarma çalışmasına katılan Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürü Fatih Güvercin ise Karaçay Deresi içerisindeki karacanın açık bir alandan dereye girmiş olabileceğini belirterek, Ekiplerimiz tarafından yapılan müdahale sonucunda dereden çıkartıldı ve ardından yakalandı. Ancak bu erkek bir karaca olduğu için, her yıl boynuzlarını atarlar yenisi çıkar. Şubat ayında büyüdükten sonra, çalılara yada ağaçlara çarparak tekrar kemik yapısını ortaya çıkartılar. Şimdilik Karacanın durumu iyi. Kanayan kısımlarına dezenfektan sıktıktan sonra tekrar ormana bırakacağız. Çünkü bunlar hassas hayvanlar içeride veya başka türlü bakılmasında ölümlere neden olmakta. O yüzden tedavisinin ardından hemen bırakacağız diye konuştu.