Osmaniye'de dere yatağında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Osmaniye'de dere yatağında erkek cesedi bulundu

Osmaniye'de dere yatağında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Osmaniye'de dere yatağında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Karaçay Deresi'nde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, göğsünden silahla vurulduğu tespit edilen F.K'nin (34) yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, bölgede yaptığı incelemede tabanca ele geçirdi. F.K'nin cenazesi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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