Osmaniye'de dereler taştı, bir mahalleyi su bastı (2) - Son Dakika

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Osmaniye'de dereler taştı, bir mahalleyi su bastı (2)
22 dakika önce
BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPANDISağanak nedeniyle Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Topraktepe, Çığcık, Aşağıbozkuyu ve Yukarıbozkuyu mahallelerinin kullandığı yollar ulaşıma kapatıldı.
BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI
Sağanak nedeniyle Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Topraktepe, Çığcık, Aşağıbozkuyu ve Yukarıbozkuyu mahallelerinin kullandığı yollar ulaşıma kapatıldı. Ulaşımın Yalnızdut Mahallesi'nden sağlandığı bildirilirken, belediye ekiplerinin su tahliye çalışması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:26 Kaynak: DHA
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