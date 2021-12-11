Osmaniye'de dereye düşen inek 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika

Olay yerine gelen itfaiye ve fen işleri müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kepçe yardımıyla düşen ineği dereden çıkardı.

Köylülerin yardımıyla ineğini çıkarmaya çalışan Akgöllü, başarılı olamayınca Kadirli Belediyesinden de yardım istedi.

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