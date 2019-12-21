Osmaniye'de devrilen otomobilin sürücüsü polis memuru öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de devrilen otomobilin sürücüsü polis memuru öldü - Son Dakika

Osmaniye'de devrilen otomobilin sürücüsü polis memuru öldü

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti.

Osmaniye'de devrilen otomobilin sürücüsü polis memuru öldü, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti.

Polis memuru Erdem Köklemez (27) idaresindeki 07 ADK 172 plakalı otomobil, Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda devrildi.

Yaralanan Köklemez, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis memurunun cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli Köklemez'in, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine gittiği sırada kaza yaptığı öğrenildi.

Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye, Kadirli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:28 Kaynak: AA
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