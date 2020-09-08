Osmaniye'de devrilen traktördeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Alibozlu köyü Hemenler mevkisinde D.İ'nin (22) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü D.İ. ile traktördeki L.K. (35), Y.E.K. (15), A.K. (7) ve E.K. (5) yaralandı.
Yaralılar, Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazazedelerden E.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 21:07 - Kaynak: AA
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