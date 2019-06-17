Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
1 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kendisinden haber alınamayan çiftçi ölü bulundu.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:27 Kaynak: AA
'nin Kadirli
ilçesinde kendisinden haber alınamayan çiftçi ölü bulundu.
Kızyusuflu köyünde tarla sürmek için evden ayrılan Ahmet Gözüsarı'nın (71) geri dönmemesi üzerine, yakınları bölgede aramaya çıktı.
Gözüsarı'nın cesedi, tarlasında devrilen traktörün altında bulundu. Çiftçinin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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