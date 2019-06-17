Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
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Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kendisinden haber alınamayan çiftçi ölü bulundu.

Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kendisinden haber alınamayan çiftçi ölü bulundu.
Kızyusuflu köyünde tarla sürmek için evden ayrılan Ahmet Gözüsarı'nın (71) geri dönmemesi üzerine, yakınları bölgede aramaya çıktı.
Gözüsarı'nın cesedi, tarlasında devrilen traktörün altında bulundu. Çiftçinin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:27 Kaynak: AA
Kadirli, Osmaniye, Güncel
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